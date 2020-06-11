جامعة قناة السويس تعلن جدول امتحانات الفرق النهائية بالكليات

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه منذ صدور قرار مجلس الوزارء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية الأول من يوليو القادم، أعلن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة الجدول الزمني للامتحانات وإلزام الكليات بوضع تصور للجدول وعرضه على الطلاب لإبداء الرأي ورفعها لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم أعداد الطلاب يوميا خلال الامتحانات.ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة والتعديل، حيث قامت جميع الكليات بإعلان الجداول على الموقع الرسمي للجامعة والمواقع الخاصة بالكليات مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة متخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ ٣١ مايو الماضي.هذا ويشمل دليل الإجراءات الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبيين في اللجان الامتحانية وأخيرا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب.