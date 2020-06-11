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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات بمركز المحاكاة البحري في الإسماعيلية باتباع الطرق الوقائية

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:10 م
مركز المحاكاة البحري
مركز المحاكاة البحري
مصطفى دياب
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يواصل مركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة في الإرشاد والعبور الآمن للقناة بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وصقل مهارات وخبرات المرشدين في التعامل مع المواقف الطارئة والظروف المناخية المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان ويساهم في رفع تصنيف قناة السويس كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانًا في العالم.

شملت الدورة التدريبية، تدريب عدد من مرشدي الهيئة بقطاعي تحركات بورسعيد وبورفؤاد، ويعد اجتياز الدورة بنجاح شرطًا أساسيًا لتأهيل المرشدين للقيام بإرشاد سفن ذات حمولات أكبر والحصول على الترقية الوظيفية.

ويلتزم مركز المحاكاة والتدريب البحري بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يتم توفير مواد التطهير والتعقيم والماسكات الطبية، والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي عبر اقتصار الحضور بقاعة المحاضرات على 5 متدربين فقط كحد أقصى، بدلًا من طاقتها الاستيعابية البالغة 25 متدربا.

ويجري حاليًا العمل على تجهيز دورة تدريبية أخرى للمرشدين بقطاع تحركات الإسماعيلية حتى يتم تعزيز كفاءة أكبر عدد ممكن من المرشدين، فضلًا عن تجهيز دورات تدريبية لقباطنة قاطرات الإنقاذ والمصاحبة للسفن والتي تعد أحد أهم الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة في إطار تحقيق الهدف الرئيسي للسفن وهو العبور الآمن.
مركز المحاكاة البحري
مركز المحاكاة البحري

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