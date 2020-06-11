سقوط عصابة سرقة سيارات منشأة ناصر

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشاة ناصر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية.بمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.وأقروا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.