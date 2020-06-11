سقوط عصابة سرقة سيارات منشأة ناصر
الخميس 11/يونيو/2020 - 12:10 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشاة ناصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية.
بمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وأقروا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية.
بمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وأقروا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.