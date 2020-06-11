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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الدايم: قوانين الثقافة تهدف لخلق جيل جديد من المبدعين

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:09 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
أ.ش.أ
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الموافقة على القوانين الجديدة في مجال الثقافة يعد إنجازًا جديدًا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجسيدا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن.

وأضافت عبدالدايم، في تصريح اليوم، أن هذه الخطوة تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، موضحة أن القوانين الجديدة تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين يحمل لواء الريادة الحضارية المصرية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون ينص على استحداث وإنشاء جائزة تسمى (جائزة الدولة للمبدع الصغير) تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون آخر يقضى بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وينص على السماح لمن هم دون سن 21 عاما بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه برسوم رمزية وذلك تمهيدا لعرضهما على مجلس النواب.

وتوجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل؛ لدعم مشروعي القانونين اللذين يأتيان انطلاقًا من التزام الدولة برعاية النشء وتشجيعًا لهم على تقديم إبداعات متنوعة في مجالات الثقافة والفنون.

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