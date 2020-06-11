ضبط 95 طن أعلاف مغشوشة في مصنع بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 95 طن أعلاف حيوانية وخاماتها "مغشوشة ومقلدة" بداخل مصنع بنطاق محافظة القاهرة.فى مجال حماية البيئة تم ضبط 21 سيارة بنطاق محافظة "القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة.وفي مجال إلقاء المخلفات بالطريق العام تم ضبط 11 قضية بنطاق المنطقة المركزية – بالمخالفة لقانون البيئة.وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 61 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.كما تم ضبط 34 قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية عبارة عن "الصرف المباشر وإلقاء المخلفات"، ضبط 6 قضايا "تعدى على منافع الرى والصرف"، وضبط مخالفة عدم وجود ترخيص مشتل، ضبط 18 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.