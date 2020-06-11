تقرير: الاعتراض الثلاثي على ترشيح تركي لـ«عمومية الأمم المتحدة» خطوة هامة

اعتبرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية أن اعتراض أثينا وقبرص وأرمينيا على ترشيح تركيا لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة "خطوة تاريخية هامة" لعرقلة خطط تركيا لانتهاك المجال البحري اليوناني وانتهاكاتها المستمرة في شرق المتوسط.وأشارت الصحيفة إلى أن اعتراض اليونان وقبرص وأرمينيا على انتخاب التركي فولكان بوزكير رئيسًا بالإجراء الصامت للدورة السنوية الـ 75 الراهنة للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي خطوة هامة وأولى من نوعها في تاريخ المنظمة.وحسبما أفاد موقع T24، رفضت كلا من اليونان وقبرص وأرمينيا ترشيح تركيا لرئاسة لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من موافقتهم السابقة على الترشيح.وأوضح الموقع أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يخدم لمدة عام واحد، ويتناوب المكتب بين خمس مجموعات إقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وستستلم مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، التي انضمت تركيا إليها، فترة 2020-2021.ومرشح تركيا هو فولكان بوزكير، وهو عضو في البرلمان عن حزب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ووزير الشؤون الأوروبية السابق وكبير الدبلوماسيين، وإذا تم اختياره، فمن المقرر أن يتولي منصبه في سبتمبر 2020 ولمدة 12 شهرًا، ولكن هناك علامات استفهام كبيرة حول ترشيحه في ظل توتر العلاقات بين أوروبا وتركيا، بحسب "جريك سيتي تايمز".وأكدت الصحيفة أن رفض اليونان وقبرص ترشيح تركي لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي على خلفية انتهاكها للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتهديدها المستمر بالتنقيب عن الغاز في المتوسط والذي وصفته بـ "القرصنة التركية"، وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، هذا إلى جانب علاقتها المتوترة مع أرمينيا بسبب رفضها الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في تركيا في أوائل القرن الماضي.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الأخيرة، والذي الذي أكد فيها "إنه إذا لم تقم تركيا بتخفيف عدوانها على شرق البحر الأبيض المتوسط، فلا يجب اعتبارها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي."