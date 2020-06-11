الأردن وكينيا يبحثان سبل مجابهة وباء كورونا

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، حيث استعرضا مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مجابهة وباء "كورونا".