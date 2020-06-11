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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

‎قبل انتهاء التقديم.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق «دار مصر»

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:05 م
دار مصر
دار مصر
هدير شعراوي
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن اليوم هو أخر فرصة للتقديم على وحدات مشروع دار مصر على مستوى 5 مدن، حيث سيغلق الحجز في الواحدة صباحًا، موضحًا أن الحجز إليكترونيا، وبأسبقية الحجز.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يمكن الدخول على موقع الوزارة للاطلاع على كراسة المشروع، وملىء استمارة حجز، منوها بأنه لو استطاع الراغب في الحجز تحويل مبلغ 50 ألف جنيه لجدية الحجز، يكون أمر جيد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن المبلغ الذي يجب تحويله يكون 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية، موضحًا أن مساحة الوحدات تتراوح من 115 وحتى 150، وهي وحدات جاهزة للاستلام.

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