«طوارئ المحامين»: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

استقبلت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، أمس الأربعاء، الزملاء وأقاربهم ورسائل عبر تطبيق "الواتساب" لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وبواقع 1184 خطابا، أيضا 120 خطابا خاصا بالتحاليل والأشعة، و1063 خطاب علاج متنوع.وتلقت اللجنة، أمس الأربعاء، 16 بلاغ من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، و9 مشبته في إصابتها.جاء ذلك بناءً على توجيهات رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالتصدي ومواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا وسرعة إغاثة المحامين المصابين وتذليل أية صعاب قد تواجههم.