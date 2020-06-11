التضامن: حضانة إيوائية تستوعب 20 طفلًا رضيعًا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع عقد إسناد بين الوزارة ومؤسسة "معانا لإنقاذ الإنسان" يتم بموجبه إسناد إدارة مشروع للرعاية الاجتماعية إلى المؤسسة، وهو مشروع ضمن خطة الوزارة لإيواء المشردين بلا مأوى من السيدات والرجال وأيضًا للأطفال.وقد قام بالتوقيع عن الوزارة مني الشبراوى القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وعن المؤسسة المهندس محمود وحيد رئيس مجلس أمناء المؤسسة.ويهدف المشروع إلى تقديم أوجه الرعاية للسيدات بلا مأوى سواء المحولات من الدفاع الاجتماعى أو التدخل السريع أو الوحدات المتنقلة، وتقديم أوجه الرعاية أيضًا للرجال المشردين والأطفال الرضع بلا مأوى، وهو مشروع غير مسبوق حيث يتم دمج الأطفال والكبار فاقدى الرعاية فى مكان واحد لتوفير الجو الأسري المفتقد، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من تقديم أوجه الحماية للفئات المهمشة والمحرومة من أوجه الرعاية وتمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ولما لها من خبرات فى مجال المشروعات المسندة.وفى كلمتها أكدت الوزيرة أن الوزارة بموجب العقد المبرم تلتزم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصرف الاعتمادات المخصصة لإدارة المشروع على أن تتولى إداراته المؤسسة، مع إشراف الوزارة المباشر على تلك المشروع.. مشيرة إلى أن المشروع يتضمن استخدام بعض المبانى غير المستغلة بدور التربية بالجيزة وإسنادها للمؤسسة.وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع المجتمع المدني بشكل عام وبالشراكة مع مؤسسة معانا بشكل خاص، مشيرة إلى أن المؤسسة حققت نجاحًا في التعامل مع الصغار والكبار بلا مأوى.وأضافت أن الوزارة ترحب بأي شراكة تخص أبناءنا من قطاع الرعاية، حيث تمثل الرعاية الاجتماعية أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الرعاية لا تشمل فقط توفير إقامة للأبناء ولكن تنمية مهاراتهم ورعايتهم فكريًّا، مؤكدة أن فكرة الدمج بين الكبار والصغار ناجحة وملائمة لأن بها الكثير من التعلم والتواصل مع مراعاة الحَذر في التعامل بين الكبار والصغار.وأكدت القباج على التعاون بين المؤسسة والوزارة في استخدام عدد كبير من الموارد غير المستغلة لدى الوزارة وضرورة العمل بشكل مؤسسي، مؤكدة على ضرورة التعامل بخطة استباقية مع المشردين عن طريق إجراء التوثيق والبحوث على الحالات التي تم إنقاذها والتعرف منها على نسبة السيدات إلى الرجال وأعمار المشردين وأماكن تواجدهم وكل البيانات الخاصة بهم.وتعمل الوزارة من خلال هذا المشروع على إطلاق أول تجربة لدمج خدمات الدفاع الاجتماعى، وخدمات الأسرة والطفولة من خلال هذا الصرح، حيث سيتم تقديم خدمات صحية واجتماعية ونفسية للفئات المستهدفة وحل مشكلة تكدس الأفراد بلا مأوى وعدم وجود أماكن كافية لاستيعابهم، ومن المقرر أن يستوعب المشروع من 400 إلى 500 من السيدات والرجال بلا مأوى بالإضافة إلى حضانة إيوائية تستوعب 20 طفل رضيع.