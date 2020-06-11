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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 21 فدانا و5110 أمتار من أملاك الدولة في قنا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:46 ص
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، أسفرت عن إزالة 221 حالة تعد.

وذلك بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا،
مؤكدا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 26 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف ونقادة بمساحة 5110 متر مربع، وإزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نجع حمادي والوقف بمساحة 21 فدانا و8 قراريط، وإزالة 166 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و7 قراريط و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 25 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة وقوص بمساحة 4744 متر مربع.

وأضاف في بيان صحفي لمحافظ قنا، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 560 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 329 ألفا و326 متر مربع، و75 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 141 فدانا و2 قيراط و2 سهم، و2180 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 102 فدان و1 قيراط و9 أسهم، و318 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 46733 متر مربع.

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