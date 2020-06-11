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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات واليونان تبحثان تطورات الأوضاع بين البدين

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:44 ص
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
أ.ش.أ
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال مرئي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليونان.

وأوضحت الوزارة، أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع بالمنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن البلدين أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف آل نهيان: "أنه يجب أن تقوم الدول بتعزيز التعاون المشترك وبناء مواردها والعمل على جذب الشركات والاستثمارات في هذه الموارد، مؤكدا سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين".

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