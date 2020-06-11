القبض على 14 عاطلًا بـ57 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة 14 عاطلًا في محافظة أسوان.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارا بالقبض ضبط 14 متهما بحيازتهم: 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو تزن 57 كيلو جراما، و5 جرامات هيروين، و20 قرص مخدر، و2 سلاح أبيض.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.