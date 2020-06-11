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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المطران منير يستنكر نوايا إسرائيل نحو الضفة الغربية

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:39 ص
المطران منير حنا
المطران منير حنا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعرب المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، استنكاره لإعلان إسرائيل عن نيتها لضم مناطق من الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل.

وقال المطران منير حنا في بيان له: إن ذلك يعرقل كل فرص التوصل لسلام عادل وشامل.

وأكد أن مثل هذا القرار يتعارض مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وأنه من حق الشعب الفلسطينى أن يعيش فى دولة مستقلة وذات سيادة.

جدير بالذكر أن المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، أكد أن "إعلان القاهرة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة فرصة حقيقية لتحقيق السلام وعودة الحياة الطبيعية للأراضى الليبية.

وأضاف المطران منير حنا؛ أنه على المجتمع أن يدعم هذه المبادرة إذا كانت هناك رغبة حقيقية للسلام والاستقرار فى ليبيا الشقيقة، لأن الحروب لا تحقق إلا الدمار وبؤس الشعوب.

وأكد المطران منير أن مصر بدورها الريادي والهام فى المنطقة، تقف لنبذ العنف والإرهاب في المنطقة كلها.

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