جامع تبحث مع «سيمنز» تزويد الصناعة المصرية بتقنيات التحول الرقمي

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع وفد شركة "سيمنز مصر"، وضم المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز إينرجي"، ومصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز إندستريال"، سبل الاستفادة من إمكانيات الشركة في تطوير الصناعة الوطنية وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والشركة في مجال الرقمنة الصناعية والتدريب، بحضور المهندس أحمد طه، مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة، والسيد وائل عمر، نائب رئيس الشركة للصناعات الرقمية.وأكدت جامع، وفق بيان، حرص الوزارة على توفير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للصناعة الوطنية بهدف زيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرة الى أهمية نشر ثقافة الرقمنة الصناعية في كافة القطاعات الصناعية المصرية وتأهليها للدخول في الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها أحد أهم التوجهات الصناعية العالمية حاليًا.وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة "سيمنز" العالمية والهادفة لتزويد الصناعة المصرية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي وحلول التشغيل الآلي، ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن الاتفاق يستهدف الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تطوير المناطق الصناعية والتشغيل الآلي والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا العمل على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، تتضمن إنشاء منصة تسويقية رقمية للصناعة المصرية تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية المصرية بمختلف الأسواق العالمية، إلى جانب إنشاء مركز تدريب متقدم متخصص في تقديم برامج تدريبية حول تكنولوجية الثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية إلى جانب الارتقاء بخبرات ومهارات الكوادر بالقطاع الصناعي.ومن جهته، أكد المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز إينرجي"، حرص الشركة على نقل خبراتها العالمية في مجالات التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي للصناعة المصرية بهدف زيادة حجم الإنتاج الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدمة للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصرية.وبدوره، أكد مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذ لشركة "سيمنز إندستيريال"، أهمية تعزيز التعاون بين الشركة ووزارة الصناعة للإرتقاء بالصناعة المصرية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يمكن الإاستفادة منها في تطوير القطاع الصناعي في مصر وبما يحافظ على تنافسيته داخليًا وخارجيًا.