وحدة تدخل سريع للنظافة بـ 25 مليون جنيه في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر بـ (25) مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.وأشار إلى أنه قد تم رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم فى المرحلة الثانية، وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.هذا وقد أصدر محافظ المنوفية قراراُ بتعيين سالم الجندي مديرًا لوحدة التدخل السريع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدات الوحدة وتعظيم مواردها لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى.حيث أوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة إلى أن وحدة التدخل السريع ستبدأ العمل بقوة 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف، هذا وتضم وحدة التدخل السريع عدد 3 معدات مكنسية للإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن إنشاء وحدة التدخل السريع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، كما أكد على أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل وإستخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.