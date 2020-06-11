استقالات غير مسبوقة في حزب الحركة القومية التابع لأردوغان

كشفت جريدة "يني تشاغ" التركية عن استقالات عدد كبير من أعضاء حزب الحركة القومية التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث رفض النواب المستقيلون التعاون مع العدالة والتنمية.يأتي هذا فيما أعلن رئيس مقاطعة الحزب في منطقة سيرين هيصار استقالته من الحزب، وفعل الأمر نفسه عضو مجلس إدارة مقاطعة بولدان مليح بيوك درا.كما شهدت مدينة كهرمان ماراش عددًا من الاستقالات في صفوف حزب الحركة القومية، منهم رئيس مقاطعة أونيكيشوبات مفيد دال ورئيس مقاطعة أفشين التابعة لنفس المدينة بعد 5 سنوات من ممارسة عمله كرئيس للمقاطعة.وأشارت مصادر بداخل الحزب وفقا للصحيفة التركية أن سبب الاستقالات التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي مازال غير مقبول لدى عدد كبير من نواب الحركة.