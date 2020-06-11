ابن يعتدي على والدته بآلة حادة في سوهاج

أصيبت ربة منزل، اليوم الخميس، بجرح متهتك وقطعي واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف، تعدى عليها نجلها بآلة حادة بسبب خلافات أسرية، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق سوهاج.تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز دار السلام بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "بديعة.أ.ع" 50 عامًا ربة منزل، مصابة بجرح متهتك بالساعد الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بإبهام اليد اليمني، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.اتهم شقيق المذكورة "محمد.أ.ع" 51 عامًا عامل بالأوقاف، نجلها "قناوي.خ.ع" 30 عامًا حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، بالتعدي علي والدته بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابتها بسبب خلافات أسرية.جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة عبارة عن "بلطة"، وقرر أنه ارتكب الواقعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.