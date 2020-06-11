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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سائق تاكسي لترويج الحشيش بروض الفرج

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:31 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق تاكسي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج حشيش.

كان قسم شرطة روض الفرج، ألقى القبض على "فهمي.م" سائق تاكسي ومقيم دائرة القسم والسابق ضبطه في قضية مخدرات حال استقلاله سيارة، بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على نصف كيلو حشيش ومبلغ مالي ١٢ ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسيارة لتسهيل عملية الانتقال من مكان لآخر لبيع المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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