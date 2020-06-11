«ناشرون» تطرح «على مشارف الليل» لـ رشا عدلي

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "على مشارف الليل" للكاتبة رشا عدلي، وتدور أحداث الرواية بين القاهرة، إسطنبول وباريس.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "نفوس مرهقة، وأرواح متعبة، أثقلها الكثير من الوجع يبحث أصحابها عن طرق للتعافي. منهم من يلجأ للهرب ومنهم من يلجأ للعزلة، وهناك من يلجأ للثورة ومنهم من يتخذ الحب وسيلة للنجاة...لكن هل ينجحون في ذلك؟".يُشار إلى أن رشا عدلي سبق أن صدرت لها روايات: "صخب الصمت 2010، الحياة ليست دائما وردية 2012، الوشم 2013، نساء حائرات 2014، شواطئ الرحيل 2015، شغف 2017، وآخر أيام الباشا 2019".بالإضافة إلي المجموعة القصصية "القاهرة المدينة الذكريات" وصدرت 2011.