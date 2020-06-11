حظك اليوم.. برج القوس الخميس 11 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، لبرج القوس:مهنيًا: تصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيدًا وغير مرغوب بك، عندها لن يكون سهلًا عليك إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا.عاطفيًا: احرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به، فهذا أمر غير لائق بك أيضًا ويضع سمعتك على المحك.صحيًا: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضًا.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.