حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 11 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، لبرج العقرب:مهنيًا: فكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء.عاطفيًا: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات.صحيًا: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجًا من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.