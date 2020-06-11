حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 11 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، لبرج الأسد:مهنيًا: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت.عاطفيًا: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعيًا.صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.