689 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 29 ألفًا و70 حالة.وأفاد مركز الصحة العامة الأوكراني، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس، بأن 372 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين 13 ألفًا و141 شخصًا، في حين تم تسجيل 21 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 854.وأضاف المركز أن السلطات الطبية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة في منطقة لافيف (125) والعاصمة كييف (91) ومنطقة كييف (54) وريفني (53).