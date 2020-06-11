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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 يونيو 2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:48 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تواجه نزاعًا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرًا.
عاطفيًا: يستجد أمرا عاطفيا دقيقا جدًا يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل.
صحيًا: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يوميًا بانتظام.

الثور
مهنيًا: تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.
عاطفيًا: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصًا وسريًا مع من يهتف له قلبك.
صحيًا: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض.

الجوزاء
مهنيًا: تشعر ببعض الارتياح، لكن حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة.
عاطفيًا: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصًا إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ.
صحيًا: قد تسمع بخبر يخصّ وضعًا صحيًا لأحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم.

السرطان
مهنيًا: تلتقط أنفاسك وتدرك أولوياتك المهنية، ويحمل إليك هذا اليوم عملًا أو عرضًا مغريًا.
عاطفيًا: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحيًا.

الأسد
مهنيًا: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت.
عاطفيًا: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعيًا.
صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

العذراء
مهنيًا: لا تورّط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل.
عاطفيًا: لا تدع تصرفات الحبيب تستفزك، بل حاول أن تواجهه بما تشعر به تجاهه وصارحه بما يختلج في صدرك.
صحيًا: غالبًا ما تعاكسك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، ما ينعكس سلبًا على وضعك النفسي.

الميزان
مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقرارًا، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك.
عاطفيًا: تبدأ علاقة جديدة مع علمك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة.
صحيًا: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحيانًا معالجات هادئة.

العقرب
مهنيًا: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء.
عاطفيًا: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات.
صحيًا: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجًا من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج.

القوس
مهنيًا: تصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيدًا وغير مرغوب بك، عندها لن يكون سهلًا عليك إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا.
عاطفيًا: احرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به، فهذا أمر غير لائق بك أيضًا ويضع سمعتك على المحك.
صحيًا: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضًا.

الجدي
مهنيًا: تستعيد أوراقًا ضائعة تحوي معلومات مهمة جدًا، وتخف عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي.
صحيًا: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك.

الدلو
مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.
عاطفيًا: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُها العاطفة والسعادة.
صحيًا: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون.

الحوت
مهنيًا: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها.
عاطفيًا: لا تكن أنانيًا في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آرائك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما حين تواجهك بعض الصعاب.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من التعرض للبدانة أو بعض المشكلات الصحية الطارئة.

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