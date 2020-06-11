حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 يونيو 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو

الحوت



مهنيًا: تواجه نزاعًا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرًا.عاطفيًا: يستجد أمرا عاطفيا دقيقا جدًا يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل.صحيًا: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يوميًا بانتظام.مهنيًا: تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.عاطفيًا: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصًا وسريًا مع من يهتف له قلبك.صحيًا: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض.مهنيًا: تشعر ببعض الارتياح، لكن حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة.عاطفيًا: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصًا إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ.صحيًا: قد تسمع بخبر يخصّ وضعًا صحيًا لأحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم.مهنيًا: تلتقط أنفاسك وتدرك أولوياتك المهنية، ويحمل إليك هذا اليوم عملًا أو عرضًا مغريًا.عاطفيًا: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية.صحيًا: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحيًا.مهنيًا: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت.عاطفيًا: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعيًا.صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.مهنيًا: لا تورّط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل.عاطفيًا: لا تدع تصرفات الحبيب تستفزك، بل حاول أن تواجهه بما تشعر به تجاهه وصارحه بما يختلج في صدرك.صحيًا: غالبًا ما تعاكسك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، ما ينعكس سلبًا على وضعك النفسي.مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقرارًا، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك.عاطفيًا: تبدأ علاقة جديدة مع علمك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة.صحيًا: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحيانًا معالجات هادئة.مهنيًا: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء.عاطفيًا: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات.صحيًا: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجًا من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج.مهنيًا: تصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيدًا وغير مرغوب بك، عندها لن يكون سهلًا عليك إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا.عاطفيًا: احرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به، فهذا أمر غير لائق بك أيضًا ويضع سمعتك على المحك.صحيًا: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضًا.مهنيًا: تستعيد أوراقًا ضائعة تحوي معلومات مهمة جدًا، وتخف عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة من قبل أرباب العمل.عاطفيًا: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي.صحيًا: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك.مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.عاطفيًا: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُها العاطفة والسعادة.صحيًا: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون.مهنيًا: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها.عاطفيًا: لا تكن أنانيًا في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آرائك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما حين تواجهك بعض الصعاب.صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من التعرض للبدانة أو بعض المشكلات الصحية الطارئة.