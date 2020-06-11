ضبط شخصين بحوزتهما سولار قبل بيعه للمنقبين عن الذهب بسفاجا

تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث شرطة سفاجا برئاسة الرائد مصطفى عكاشة رئيس مباحث القسم، والملازم أول محمد ماجد غزالي معاون المباحث، والملازم أول وليد بسيوني رئيس نقطة الكيلو 85، من القبض على شخصين بحوزتهما 400 لتر من السولار داخل المنطقة الجبلية بسفاجا، وذلك قبل بيعه لأحد الأشخاص لاستخدامه في التنقيب عن الذهب بمناطق جبلية بسفاجا.كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 400 لتر من السولار ومبلغ سبعة آلاف جنيه، قبل بيعها داخل المنطقة الجبلية بسفاجا لاستخدامه في البحث عن الذهب.وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام المقدم أحمد أنور مفتش مباحث القسم بحيازتهما السولار والمبلغ المالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.