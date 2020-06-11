ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة في دمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث التموين بدمياط، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 200 كيلو لحم مفرومة ومعدة للاستخدام في عمل الحواوشي للمواطنين، داخل أحد محلات الجزارة بقرية البصارطة بدائرة مركز دمياط، حيث تبين أنها غير صالحة.وتمكنت الحملة التي قادها المقدم أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين وسيد عبيد مفتش التموين من ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل محل جزارة وبيع الحواوشي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب المحل.وتم تحريز الكميات المضبوطة للتخلص منها وتحرر عن الواقعة محضر شرطي يحمل رقم 7821 جنح مركز شرطة دمياط، تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.