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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:04 ص
شيرى هانم
شيرى هانم
حسام التمساح
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تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع شريفة رفعت المعروفة باسم "شيرى هانم" وابنتها نورا المعروفة باسم "زمردة"، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من القبض عليهما مساء أمس، لإدارتهم قناة على مواقع التواصل الاجتماعي تخالف العادات والتقاليد للمجتمع وتحوى ألفاظًا خارجة.

وفي سياق منفصل كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة حنين حسام لنشرها مقطعًا مُصوَّرًا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًّا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

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