رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر: إيران سترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية لباريس

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:57 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
طباعة
قالت مصادر مطلعة، إن إيران أبلغت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها سترسل الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها إلى باريس لتحليلهما بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

والدول الأخرى المعنية بالقضية، هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة.

وكانت كندا قد ضغطت في السابق على إيران لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما.

ورفضت إيران تسليم مسجلي رحلة طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، التي أسقطت في الثامن من يناير بالقرب من طهران بصاروخ أرض-جو إيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما دائما في كندا.

وفي مارس، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا، لكن ممثلا لإيران قال في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية.

وقال أحد المصدرين، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "قالت إيران إنها سترسلهما إلى باريس قريبا بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للحصول على تعقيب، ورفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك جارنو التعليق على مناقشة إرسال الصندوقين لباريس.

وقالت "إيران قطعت تعهدا في مارس. أظهروا استعدادا لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركا ملموسا من جانبهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

تشارك مرضى كورونا أجهزة التنفس لفترة قصيرة آمنا

الصحة العالمية تعلق على لغط «المصابين بلا أعراض»

دراسة: الكمامات ضرورية للسيطرة على كورونا

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

منوعات

مصرع 20 شخصا في فيضانات الصين

هروب جماعي للقرود من حديقة حيوان باليابان

اليابان تدرس وضع حد لزائريها بعد فتح الحدود

الأردن تعتقل شابًّا يحرض على اغتصاب الفتيات عبر «تيك توك»

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية