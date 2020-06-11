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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقصر تطبق الإجراءات الاحترازية بمحيط مستشفى العزل

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:37 ص
تعقيم وسائل النقل
تعقيم وسائل النقل
هدى الأمير
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نفذت سلطات مجلس مدينة الأقصر حملة استهدفت تطهير وتعقيم وسائل النقل ومحيط مستشفى العزل بمدينة الأقصر.

ووجه العميد أيمن الشريف، وكيل وزارة الصحة، رئاسة حي وسط بقيادة أيمن حسين، باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بشوارع الحي المختلفة وخاصة بمحيط ومداخل مستشفى الأقصر العام، وذلك منذ اعتمادها كمستشفى عزل، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، تابعت رئاسة حي وسط أعمال رش وتطهير المداخل والشوارع المحيطة بمستشفى الأقصر المخصصة لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، هذا وبالإضافة إلى تعقيم كافة وسائل النقل من سيارات الإسعاف الخاصة بنقل الحالات الحرجة من مصابي كورونا.
تعقيم وسائل النقل
تعقيم
مستشفى العزل
تعقيم وسائل النقل
تعقيم
مستشفى العزل

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