فورد تسحب مليونى سيارة فى أمريكا الشمالية

أعلنت شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات الخميس أنها سحبت نحو 15ر2 مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب عيوب محتملة في أقفال الأبواب.والطرز المستهدفة هي "فييستا" و"فوكاس" و"فيوجن" و"إسكيب" و"سي ماكس" و"ترانزيت كونيكت" و"موستانج"، إلى جانب سيارات ليموزين "إم كيه زد" و"إم كي سي" من إنتاج علامة "لينكولن" التجارية الفاخرة التي تنتمي إلى مجموعة فورد.وتتراوح سنوات إنتاج تلك الطرز ما بين 2011 و.2016 وقالت الشركة إنه في أسوأ الحالات، يمكن أن يُفتح الباب أثناء القيادة.ومع ذلك، لم تتلق فورد حتى الآن أي تقارير عن وقوع حوادث أو إصابات.