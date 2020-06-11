دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

أقام المدعى ستيفن ييلر، المعروف بدعم ضحايا الإرهاب، دعوى قضائية في نيويورك ضد قطر يتهمها فيها بتمويل قتل أمريكيين، بحسب قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.وجاء في الدعوى، أن دوائر رسمية ومؤسسات مالية قطرية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين نفذوا هذه العمليات، لافتًا إلى أن الدوحة استخدمت قنوات مالية أمريكية لتمويل تنفيذ عمليات موجعة ضد أمريكيين.وتستهدف الدعوى مؤسسة "قطر الخيرية" باعتبارها وسيلة لتمويل الإرهاب الدولى، والتي من المقرر أن تدفع بجهود التحقيق فى الكونجرس حول دعم الدوحة قضايا الإرهاب.