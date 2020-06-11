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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:42 ص
مدبولي
مدبولي
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تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لتقييم وضع جائحة الفيروس في البلاد حاليا، وتقييم الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال الفترة المقبلة، قبل انتهاء فترة سريان القرارات المتخذة، المقرر لها يوم السبت المقبل.

كانت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة مدبولي، اجتمعت يوم 3 يونية الماضي، واستعرضت مقترحات الاستئناف التدريجي لعدد من الأنشطة

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع، إنه سيتم الإعلان خلال الاجتماع المقبل لـ"اللجنة"، الخطة التدريجية لعودة عددا من الأنشطة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

وأضاف "سعد"، في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عقب "الاجتماع"، أن تلك الأنشطة تتضمن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، واستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، والأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشباب، والأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، والأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والضوابط الخاصة بها، وذلك بعد إعداد الجهات المختصة لمقترح الإجراءات المتعلقة بـ"العودة التدريجية"

القرارات تسري اعتبارا من الأحد.. والإعلان عن "خطط العودة التدريجية" لبعض الأنشطة تتضمن الشعائر الدينية.. وحركة السياحة والطيران.. والأنشطة الرياضية والثقافية والمحليات

وتتضمن قائمة الإجراءات التي ستواصل الحكومة تنفيذها "حتى إشعار آخر"، بحسب قرار رئيس الوزراء السابق، كلاً من ارتداء "الكمامات الواقية"، للعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة

وستنظر اللجنة اليوم، موقف إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وآلية عمل المطاعم، وما يماثلها من محال ومنشآت

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