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فن

الفيلم العربى التاسع يقام فى الشهر القادم بسيئول وبوسان

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:51 ص
مهرجان الفيلم العربي
مهرجان الفيلم العربي
وكالات
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ينطلق مهرجان الفيلم العربي السنوي التاسع في سيئول وبوسان في شهر يوليو القادم بعد تأجيله شهر واحد من موعده المخطط وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبا ذكرت الجمعية الكورية العربية اليوم الخميس في تنوير صحفي.

وسيدعو المهرجان الذي نال اهتمام وتفاعل كبيرين من المشاهدين المحليين وأفراد الجالية العربية والأجنبية في البلاد، بكونه فرصة للتعرف على مختلف أصناف الأفلام الشهيرة في المجتمع العربي والأفلام المقدمة في مهرجانات عالمية للأفلام بإعداد مخرجين مشهورين، لمشاهدة 11 فلما من 12 دولة عربية.

على وجه الخصوص، ستعرض في المهرجان القادم أفلام من إعداد المخرجين الذين عرضوا أعمالهم للجمهور الكوري في دورات سابقة للمهرجان منهم المخرج والممثل السينمائي الفلسطيني إيليا سليمان والمخرج السوري فراس فياض بالإضافة الى أعمال من إخراج المخرجين الناشئين.

كما تنضم أفلام من إخراج المخرجات العربيات اللواتي وسعن نشاطهن عالميا مثل المخرجة السعودية هيفاء المنصور والمخرجة الجزائرية منيا مدور لفيلم " بابيشا ".

وعلى الرغم من عدم تمكن استضافتهن لهذه الدورة من المهرجان جراء جائحة كورونا، ستكون هناك فعاليات اللقاء مع المخرجين عبر الانترنيت "أون لاين"، لطرح أسئلة عن الثقافات الجديدة المدرجة في الأفلام.

يشار الى أن مهرجان الفيلم العربي يعتبر إحدى أكبر الفعاليات المشتركة بين كوريا الجنوبية والعالم العربي، التي تنظمها الجمعية الكورية العربية بدعم من وزارة الخارجية الكورية والسفارات العربية المعتمدة في البلاد.

وسيقام المهرجان خلال الفترة من 16 الى 21 من يوليو في كل من مومو أرت هاوس في سيئول ودار السينما في بوسان، مع الحفاظ على تعليمات الحجر الصحي مثل تعزيز النظافة والمسافة بين المقاعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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