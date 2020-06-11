البرازيل ثالث أعلى وفيات بكورونا في العالم بـ39680

أعلنت البرازيل تسجيل 1274 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل وفياتها إلى 39680، في ثالث أعلى معدل وفاة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.ورصدت السلطات الصحية البرازيلية 772416 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في 24 ساعة الماضية، في ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.