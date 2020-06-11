«الغربان» تسطو على متعلقات رواد جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية

تعرض مواطن لتجربة سخيفة أثناء زيارته إلى ملعب جولف في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية أوائل العام الجاري، حيث سرقت محفظته التي كانت فيها 300 ألف وون (251 دولارا أمريكيا)، من قبل الغربان.وتشهد جزيرة "جيجو" سلسلة حوادث السرقة والهجوم من قبل الغربان في ملاعب الجولف والغابات.وقالت صناعة ملاعب الجولف في جيجو، اليوم الخميس، إن الغربان تسرق متعلقات زوار الملاعب في عربات الجولف مثل المحفظة والملابس والهاتف المحمول.وقدم مواطن آخر شكوى عبر موقع مكتب بلدية جيجو على الإنترنت، قائلا إن الغربان هجمت على رأس زوجته أثناء زيارتهما إلى غابة "ساريوني".لهذا السبب فإن مكتب بلدية جيجو قرر صيد الغربان داخل غابة "ساريوني" اعتبارا من يوم 5 يونيو.غير أنه من المتوقع أن يستغرق صيد الغربان الذكية وقتا طويلا لأنها لا تقترب من الصيادين.