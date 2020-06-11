السويس تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة السويس، ظهور نتيجة تحاليل عدد من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث ثبت إيجابية إصابة 24 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة اثنين متأثرين بإصابتهما بالفيروس.وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مديرية الصحة توزع الحقيبة الوقائية على كل أسرة ثبتت إيجابية إصابة أحد أفرادها، وتحتوى على بعض الأدوية لمقاومة الأعراض، وماسكات وترومتر لقياس درجة الحرارة.وأضاف وكيل الوزارة أن الحقائب توزع على المخالطين الذين لم تظهر عليهم أعراض، مع التأكيد عليهم بالتوجه لأقرب مستشفى حال بدء ظهور أي أعراض لا قدر الله.وأكدت مديرية الصحة بالسويس، في وقت سابق، أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرها.