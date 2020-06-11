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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«إيلى ليلى»: عقار كورونا قد يكون جاهزًا فى سبتمبر

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:03 ص
عقار كورونا
عقار كورونا
وكالات
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كشف دانييل سكوفرونسكي، الرئيس العلمي لشركة "إيلي ليلي"، الخميس، أن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كوفيد-19، ومرخص باستخدامه، بحلول سبتمبر، إذا مضى كل شيء بشكل جيد، فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وبدأت الشركة الأمريكية التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة إنديانا بوليس، بولاية إنديانا، بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وأوضح سكوفرونسكي، في مقابلة نقلت عنها "رويترز"، أن "ليلي" تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية، يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ، تستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد، وحالات أخرى كثيرة.

وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجاري تجريبها حاليا في علاج المرض.

وقال سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، والتي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.

ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.

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