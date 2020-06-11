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كارثة كورونا تضرب شركات الطيران الأمريكية

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:18 ص
شركات الطيران الأمريكية
شركات الطيران الأمريكية
وكالات
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قالت وزارة النقل الأمريكية، الخميس، إن شركات الطيران بالولايات المتحدة نقلت ثلاثة ملايين مسافر في أبريل، بانخفاض شديد بلغ 96 بالمئة في ظل جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة على حركة السفر.

وقالت الوزارة إن شركات الطيران في الولايات المتحدة نقلت نحو 2.8 مليون مسافر محلي و132 ألفا من المسافرين الدوليين.

وهبط عدد المسافرين الدوليين بنسبة 99 بالمئة مقارنة مع أبريل 2019، إذ فرضت الولايات المتحدة قيودًا على السفر الجوي للكثير من الزائرين الدوليين.

وسجل إجمالي عدد مسافري شركات الطيران الأمريكيةأدنى مستوياته منذ 1974 عندما بدأت الحكومة جمع البيانات الشهرية.

وفي المقابل، كان إجمالي عدد الركاب على رحلات شركات الطيران الأمريكية 76.1 مليون في أبريل 2019.

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