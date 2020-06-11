الأرصاد: شبورة خفيفة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غدًا الخميس شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب مع ارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 21الإسكندرية 29 19وادي النطرون 34 18طنطا 34 20شبين الكوم 35 20دمنهور 32 19بلطيم 30 20مطروح 30 18السلوم 32 19سيوة 37 24بورسعيد 30 22دمياط 29 21الزقازيق 35 21المنصورة 34 21الإسماعيلية 37 19السويس 36 21العريش 30 18رفح 29 19راس سدر 35 20نخل 35 13نويبع 36 23طابا 33 19كاترين 32 16الطور 35 23شرم الشيخ 39 27الغردقة 37 26مرسى علم 35 24الفيوم 37 21بني سويف 37 21المنيا 38 22أسيوط 39 23سوهاج 40 25قنا 42 26الأقصر 43 27أسوان 43 28إدفو 43 29أبوسمبل 42 27الوادي الجديد 42 26شلاتين 38 26أبورماد 37 25حلايب 34 27راس حدربة 33 26