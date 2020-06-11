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محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: شبورة خفيفة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:58 ص
شبورة
شبورة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غدًا الخميس شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب مع ارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21
الإسكندرية 29 19
وادي النطرون 34 18
طنطا 34 20
شبين الكوم 35 20
دمنهور 32 19
بلطيم 30 20
مطروح 30 18
السلوم 32 19
سيوة 37 24
بورسعيد 30 22
دمياط 29 21
الزقازيق 35 21
المنصورة 34 21
الإسماعيلية 37 19
السويس 36 21
العريش 30 18
رفح 29 19
راس سدر 35 20
نخل 35 13
نويبع 36 23
طابا 33 19
كاترين 32 16
الطور 35 23
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 35 24
الفيوم 37 21
بني سويف 37 21
المنيا 38 22
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
إدفو 43 29
أبوسمبل 42 27
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 38 26
أبورماد 37 25
حلايب 34 27
راس حدربة 33 26

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