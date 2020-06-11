رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

الصحة

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:43 ص
الأدوية المستخدمة
الأدوية المستخدمة مع كورونا
وكالات
طباعة
شجعت وزارة الصحة في بيرو الخميس على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج فيروس كورونا، ونشرت آراء خبير قال إنهما يمكن أن يكونا مفيدين في المراحل الأولى من العدوى.

ونقل بيان للوزارة عن إدواردو جوتوسو، عضو لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للوزارة، قوله إن "استخدام هيدروكسي كلوروكين وإيفرمكتين ضمن رعاية مرضى العيادات الخارجية، يمكن أن يعطي نتائج جيدة".

وهناك تخوف من جانب خبراء المجال الطبي في العالم بشأن السلامة والفعالية لعقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا وعقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات، بالنسبة لمصابي كورونا.

لكن جوتوسو قال إن هذين العقارين يمكن أن يكونا بديلا "جادا وآمنا".

وأفاد علماء أمريكيون وسويسريون في دورية "لانسيت" الطبية الأسبوع الماضي بأن هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة وخفقان القلب، وكتبوا أن الدواء لم يثبت فعاليته ضد كورونا.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة 208 آلاف و823 حالة إصابة بفيروس كورونا و5903 وفيات في بيرو.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

«التعليم» تعلن إجراءات تأمين طلاب الثانوي وشروط اعتذار الملاحظين

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

منوعات

«الغربان» تسطو على متعلقات رواد جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية

«فاعل خير» يتبرع بـ3 ملايين إسترلينى لدعم الأندية الأسكتلندية

إسراء أحمد تقود الشباب والأطفال لتعلم الكاريكاتير عبر «يوتيوب»

«لوفتهانزا للطيران»: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية