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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وبريطانيا يناقشان التعاون فى مكافحة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:59 ص
وزيرة الخارجية كانج
وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا
وكالات
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أجرت وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا، ونظيرها البريطاني دومينيك راب محادثات هاتفية، اليوم الخميس، لمناقشة التعاون بين البلدين بشأن فيروس كورونا المستجد والقضايا الثنائية الأخرى، وفقا لما قالت وزارة الخارجية في سيئول.

وأعربت كانج عن امتنانها لتعاون بريطانيا في التعامل مع الجائحة، بما في ذلك تبادل المعلومات مقدما حول سياسة الحجر الصحي الجديدة الخاصة بالوافدين الأجانب.

وهنأت لندن على الاستضافة الناجحة الأسبوع الماضي لقمة اللقاحات العالمية لدعم التحالف العالمي للقاحات بقيادة بيل وميليندا غيتس. وجمعت القمة 8.8 مليار دولار، متجاوزة هدفها البالغ 7.4 مليار دولار.

أوضح وزير الخارجية راب وضع فيروس كورونا المستجد فى البلاد وشكر كانج على مشاركتها فى القمة، وفقا للوزارة.

كما ناقشا قضايا أخرى بما في ذلك تعاون البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورسالة الملكة إليزابيث الثانية الخاصة بمناسبة الذكرى السبعين للحرب الكورية.

وجاءت المحادثات التي أجريت بناء على طلب راب بعد محادثتين هاتفيتين بينهما في فبراير وأبريل بشأن الإجراءات المضادة لفيروس كورونا.

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