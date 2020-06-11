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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالتدخل فى الشأن الخاص بالكوريتين

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:56 ص
كيم جونغ
كيم جونغ
وكالات
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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، لتدخلها في الشأن الخاص بالكوريتين، بعد أن أعربت واشنطن عن إحباطها من قرار بيونج يانج بقطع جميع خطوط التواصل مع الجنوب.

وأدلى كون جونغ - جون، المدير العام لقسم الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية بهذه التصريحات، محذرا الولايات المتحدة بأن عليها الاهتمام بشئونها الخاصة والتوقف عن التدخل في الشئون بين الكوريتين إذا رغبت في تجنب حدوث أمور "مروعة".

وأفاد "كون" في لقاء مع وكالة الأنباء الكورية المركزية بأن "العلاقات الكورية الجنوبية - الشمالية هي شأن يخص شعبنا، ولا يحق لأي جهة التدخل".

وذكر أن "(الولايات المتحدة) قد تضطر لمواجهة أمور سيئة غير محتملة، إذا تدخلت بلا جدوى في الشأن الخاص بالكوريتين، ولم تفكر في شئونها المحلية، في الوقت الذي تضطرب فيه الأمور على أراضيها على نحو غير مسبوق"، وأضاف "إذا لم تكن الولايات المتحدة ترغب في مواجهة أمور مروعة، عليها غلق فمها والعمل على إعادة النظام على أرضها أولا".

وأفاد "كون" بأن الولايات المتحدة تنتهج نهجا متناقضا، حيث إنها تعبر عن إحباطها من الوضع الأخير بين الكوريتين، في حين أن واشنطن كانت عازمة على منع أي تقدم في العلاقات بين الشقيقتين.

وكان على الأغلب يشير لدفع واشنطن لاستمرار العقوبات على بيونغ يانغ حتى تتخلى كليا عن نظامها النووي، ما أثر بدوره على التعاون والتبادل بين شطري شبه الجزيرة الكورية.

ووصفت كوريا الشمالية الجنوب بـ"العدو"، يوم الثلاثاء، وقطعت جميع قنوات التواصل الداخلية، ويأتي هذا بعد أن هددت كوريا الشمالية بإغلاق مكتب الاتصال المشترك وإيقاف جميع برامج التعاون المشتركة، منددة بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود، باعتباره عملا عدائيا ينتهك سلسلة من اتفاقيات السلامة المبرمة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أخبر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية وكالة "يونهاب" للأنباء بأن الولايات المتحدة دائما ما دعمت التقدم في العلاقات بين الكوريتين، معربًا عن أسفه حيال الموقف الشمالي.

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