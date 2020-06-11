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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مخزون أمريكى قياسى يهبط بالنفط

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:50 ص
نفط
نفط
وكالات
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تراجع النفط أكثر من 2%، لينزل عن 41 دولارا للبرميل، الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي، مما جدد المخاوف من تخمة بسبب الطلب الضعيف في خضم أزمة فيروس كورونا.

وزادت مخزونات الخام 5.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، لتصل إلى 538.1 مليون برميل، بحسب تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفاقت الزيادة توقعات المحللين لكنها جاءت أقل من تلك الواردة في تقرير معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، البالغة 8.4 مليون برميل.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأولية في كليبر داتا: "كما في الاقتصاد عمومًا نلحظ انتعاشًا لكن ليس بالقدر الذي يعود بنا إلى ما كنا عليه قبل عام".

وفي الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 82 سنتا بما يعادل اثنين بالمئة إلى 40.36 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 2.5 % ليسجل 37.98 دولار.

وبلغ كلا الخامين أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الإثنين.

وارتفع برنت لأكثر من مثليه منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل في أبريل، لكن بعض المحللين يرون أن الأسعار ارتفعت أكثر مما ينبغي في ضوء استمرار انخفاض الطلب بسبب فيروس كورونا.

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