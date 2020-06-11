المكسيك: 4883 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 4883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و708 وفيات ليصل إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.