«فاعل خير» يتبرع بـ3 ملايين إسترلينى لدعم الأندية الأسكتلندية

تبرع جيمس أندرسون، فاعل خير، بمبلغ 3.125 مليون جنيه استرليني (3.98 مليون دولار)، لأندية كرة القدم في أسكتلندا، من أجل مساعدتهم على تجاوز الأزمة المالية جراء جائحة فيروس كورونا.وستقوم لجنة مستقلة برابطة الدوري الأسكتلندي بتوزيع المال، مع السماح لجميع الأندية المحترفة البالغ عددها 42 فريقا بالتقدم للحصول على منحة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.ويجب على الأندية التي تحق لها الحصول على المنحة تقديم أدلة على دعم مجتمعاتها المحلية.وقال أندرسون، وهو مدير صندوق مالي وشريك في شركة "بيلي جيفورد" للاستثمار، في بيان "الأمر لا يتعلق فقط بالشغف على أرض الملعب وهو سبب حبنا للعبة لكنه يتعلق بمسؤولية الأندية تجاه المجتمعات في اسكتلندا، وشاهدت في السنوات القليلة الماضية الفارق الذي تصنعه الأندية في حياة البشر لذلك أنا سعيد للغاية بتقديم دعمي في هذا الوقت الصعب".وسيتم تقسيم المبلغ إلى 2.1 مليون جنيه ستكون متاحة للأندية بينما يذهب 1.025 مليون جنيه إلى برنامج اللجنة المستقلة.