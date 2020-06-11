نيكي ينخفض 1.20% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وتراجع نيكي 1.20 %إلى 22848.02 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 % إلى 1609.01 نقطة.وأغلق المؤشر نيكي مستقرا تقريبا أمس الأربعاء منخفضا قليلا عن ذورة ثلاثة أشهر التي بلغها في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع التقاط المستثمرين أنفاسهم لاستيعاب حركة السوق التي ارتفعت بفضل آمال بتعاف سريع من الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا.