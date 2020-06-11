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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالحى المتميز بـ6 أكتوبر (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:02 ص
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم
علا العلاف
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أصدر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تعلميات لإدارة البيئة باستكمال أعمال التطهير والتعقيم ورش شارع فندق نوفتيل وقسم شرطة ثان، وإدارة تأمين أكتوبر بالحى المتميز، ونقطة إطفاء المتميز، وقاعة الاجتماعات الكبرى، ومركز خدمة المواطنين ومركز تحصيل فواتير المياه.

وأضاف الشربيني أنه جارٍ استكمال إعمال التطهير بالمصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، خصوصا في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار دعم المنشأة الحكومية دخل المدينة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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