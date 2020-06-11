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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين البحيرة: صوامع وشون المحافظة تتسلم 416 ألف طن قمح

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:41 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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تسلمت محافظة البحيرة، اليوم، 416.243 طن قمح حتي نهاية عمل يوم الأربعاء 10 يونيه بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وأعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عن أنه وصل إجمالي التوريد 314576.423 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس 11يونيه، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وتابع أنه، يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد أنه، جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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