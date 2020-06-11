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مصر

«المجتمعات العمرانية» تطرح 4 قطع إراضى خدمية بالعاصمة الإدارية

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:30 ص
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
علا العلاف
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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 4 قطع أراضي بنشاط خدمي بالحي الثالث السكني في العاصمة الإدارية، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

وقالت الهيئة، إن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 2270 متر مربع، بنشاط إداري، ويصل سعر المتر بها نحو 12160 جنيهًا، وأن النسبة البنائية بها لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة، وبالارتفاع المسموح الذي يتضمن بدورم وأرضي و2 مكرر.

وأضافت الهيئة، أن القطعة الثانية تبلغ مساحتها نحو 4058.8 متر مربع، بنشاط تجاري إداري، ويصل سعر المتر بها لنحو 12055 جنيهًا، على أن تكون النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة القطعة، والردود 5 متر أمامي و4 متر من باقي الجوانب، بينما يصل الارتفاع إلى أرضي و3 أداور، ويتم تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

وأشارت الهيئة، إلى أن القطعة الثالثة تصل مساحتها 3830 متر مربع، بنشاط تجاري، ويبلغ سعر المتر بها نحو 14500 جنيهًا، والنسبة البنائية بها 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

وأوضحت الهيئة، أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها نحو 10662.9 متر مربع، بنشاط مدرسة، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من المساحة المخصصة، ويبلغ سعر المتر المربع 5085 جنيهًا.


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